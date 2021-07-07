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南科3、4月營收成長24% 積體電路占比近64%

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南科管理局公布最新3、4月營收成長24%，其中積體電路占比近64%。記者謝進盛／攝影
南科管理局公布最新3、4月營收成長24%，其中積體電路占比近64%。記者謝進盛／攝影

科技部南科管理局今公布今年3、4月營業額1604.04億元，較去年同期成長23.77%，積體電路及光電產業帶來雙位數成長，拉升南科業績，其中積體電路占比近64％，扮演點火成長關鍵火車頭。

南科管理局進一步說，積體電路產業，3至4月營業額為1021.24億元，占南科營收比重63.67%，營收較去年同期成長達27.72%；受惠全球半導體供不應求情勢及漲價效應，在全球通訊、高速運算等先進晶片等相關需求；目前全球最先進南科5奈米製程廠群正不斷積極擴產，迎接即將到來的半導體生產旺季。

光電產業3至4月營業額為434.74億元，占南科比重27.1%，由於後疫情時代零接觸新生活模式崛起，加上教育產品需求帶動及電子產品規格提升，產業上游供應鏈供給仍然緊俏，在市場持續價格上漲、出貨量增加等利多，整體營收承前期走揚趨勢，較去年同期大幅成長26.85%。

管理局說，由於終端銷售強勁、庫存仍在低水位，且需求持續轉熱，加上本季缺料更嚴重，帶動第二季面板報價持續上漲，園區大廠亦加大資本支出，以掌握發展契機，相關榮景預期可望持續一整年。

生技產業營業額則為22.92億元，較去年同期成長11.45%，營收近五成來自疫苗製藥廠商，醫療器材業營收則已成長近五成。

精密機械產業方面，原受疫情影響造成工具機需求衰退，目前在台灣及中國大陸的馬達、汽車、加工機市場，都已逐步復甦，且在半導體及電子產品持續擴產帶動相關設備需求，本期營業額為79.25億元，較去年同期成長10.91%。

營收 半導體

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