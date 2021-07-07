台積電去年新進員工離職率逾15% 今年目標改善
台積電（2330）正在快速擴張，依據該公司發布最新的企業社會責任報告書中顯示，去年一年內新進人員離職率超過15%達到15.7%，不如公司原先設定不超過13.5%目標，計畫在今年改善。
台積電去年台灣廠區總計進用7,322名新進人員，約為民國108年新進人員數量的1.65倍。至於累計去年全球共進用8,193位新進員工，79.5%為30歲以下族群。
另外台積電去年因職缺需求與對外招募人數大幅增加，內部職缺由員工填補比率為45.2%，也未達成該年50%的目標。台積電計畫落實內部轉職制度相關說明，因應議題範疇定義考量，自「人才發展」移至「人才吸引與留任」。
依據台積電計畫，公司將持續努力促進人才內部流動，朝向民國119年「員工晉升主管比率不低於75%」的目標前進。
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