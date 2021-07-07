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聯電董事會順利完成改選董事 獨董過半

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

晶圓代工廠二哥聯電（2303）今（7）日召開股東常會，會中通過去年度財報、股利政策，並順利完成董事改選。

聯電今天召開股東常會，議程進行得相當順利，只花了45分鐘就結束，所有議案皆表決通過。

聯電股東會順利承認去年度財報，去年總營收1768.2億元，每股純益2.42元，並決議每股配發1.6元現金股利，若以今日收盤價53.6元計算，現金股息殖利率逼近3%。

聯電今日股東會也完成董事全面改選，董事長洪嘉聰、共同總經理簡山傑、王石、董事林庭裕、獨立董事陳力俊、徐爵民及朱文儀等都順利連任。

另外，前兆豐金控董事長徐光曦，以及台灣大學會計學系暨研究所教授許文馨新當選聯電獨立董事。

聯電表示，新任獨立董事五席，席次首度過半，且背景多元化，可以進一步強化董事會，並有助提升公司治理。

聯電 股東會 兆豐金控

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