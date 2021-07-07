陳泰銘股東會後談話三大亮點 看好國巨營運

被動元件龍頭國巨（2327）今（7）日舉行股東會，會後董事長陳泰銘對產業後市、國巨過去營運體質調整及營運布局及有完整說明，陳泰銘並提到未來國巨毛利率將會優於多數國際級同業、國巨將成為全球惟一提供被動元件解決方案廠商、及未來營運將擺脫過去受到消費性電子產品需求波動的情況三大亮點。

陳泰銘今日以較長的時間說明過去三年間，國巨在營運體質的調整上做了巨大的改變。

陳泰銘指出，2017年時，國巨在標準型產品比重約70%，特殊品約30%，但近二至三年以來，原本國巨內部高階產品的營運比重已調整升到50%，另外，再透過合併基美及普思電子，其中，基美高階產品比重高達9成、而普思高階產品比重也約有85%，所以，透過海外的合併及內部的產品組合調整後的國巨，目前有多達75%是高階應用。

高階產品比重大幅調升之後，為國巨的營運帶來二大亮點，陳泰銘指出，未來國巨的整體營運毛利率將優於多數同業，陳泰銘並強調，所謂的同業不僅指國內或亞洲的被動元件同業，而是指全球國際級大型被動元件廠的競爭對手。

第二個亮點是陳泰銘也指出，過去近三年時間調整，國巨在高階應用、高端市場著墨很深，過去國巨在營運及客戶結構上，是以大中華地區的消費性電子產品為主，因此，國巨的營運表現也極易受到消費性電子產品的需求下修而跟著下修，在高階產品目前調整到75%之後，國巨已和過去以大中華地區為主要市場、並以消費性電子為主的產品結構的情況脫勾，未來營運將會更穩定，不再受到短期消費市場需求的波動影響。

陳泰銘提到的第三個亮點是商業模式的轉變，陳泰銘強調，未來國巨銷售的不是只有被動元件，而完整的解決方案，國巨的整體業務將提供一個全球化的服務。

陳泰銘表示，目前國巨在電阻市佔是全球第一、鉭質電容也是全球第一、MLCC是全球第三、未來若能順利合併奇力新（2456），在全球電感供應商也是業界前三名，在主要的產品都是全球業界前段班之下，轉為提供完整的被動元件解決方案是國巨商業模式的轉變，而目前全球仍沒有這樣的公司，這樣的轉變將有利國巨在全球市場上提升競爭優勢。