快訊

【紅區的日子1】一家七口確診、婆婆走了 她以淚洗面「病毒是不是要滅我全家」

華航集團華儲驚爆群聚感染 來自新北夫妻2人確診急篩檢上千人

陳泰銘：高階產品拉升營運穩定度 比重3年內達80%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

被動元件大廠國巨今天上午召開股東會，通過每股配發股息新台幣10元，並順利改選新任董事9人，國巨董事長陳泰銘並表示，經過二至三年的營運體質調整，現在國巨已和過去完全不同，公司目標在2023年時，高階產品的營運比重將拉升到80%以上水準。

國巨今日股東會由董事長陳泰銘親自主持，除通過配發10元現金股息之外，後市陳泰銘也談到國巨未來營運布局，陳泰銘多次強調，經過數年的營運體質調整，2017年時，國巨在標準型產品比重約70%，特殊品約30%，但近二至三年以來，透過海外合併及內部產品線調整，目前高階特殊品比重已達75%，標潗品降到25%，內部目標更希望，在2023年時，高階特殊產品比重能夠拉升到80%水準。

對於營運體質，特別是著重在高階產品比重的提升，陳泰銘強調，主要由於國巨過去在營運及客戶結構上，是以大中華地區的消費性電子產品為主，觀察過去的經驗，例如這一季全球市場手機、PC需求好，被動元件需求跟著提升，但若下一季、下二季，消費性電子產品的需求下修，被動元件的出貨也會跟著下修，也就是原本以大中華地區為主要市場、並以消費性電子為主的產品結構，會受到短期需求的波動影響。

在經過營運體質調之後，陳泰銘指出，以目前高階產品、高端應用佔營運比重已達75%的情況下，已可以有效降低景氣波動景氣影響，但若是全球性的大幅景氣波動，還是難免受影響，但國巨產品結構，受到消費性電子產品影響情況已大幅降低。

國巨 陳泰銘

延伸閱讀

國巨6月營收 攀同期新高

國巨整併壯大 轉型解決方案提供者

國巨、立隆電認購權證 搶鏡

村田唱旺MLCC需求

相關新聞

太陽能產業鬧內訌 模組廠和系統商陷惡戰

台灣太陽能產業今年受惠政府積極釋出標案以及政策支持下，原先以為市場需求將全面起飛，讓產業發展露出曙光，如今竟因模組量價問...

英特爾CEO高喊美國優先 陸行之：沒把彼此當夥伴

英特爾（Intel）執行長基辛格6月下旬在美國新聞網站「POLITICO」發文強調「美國優先」，直指美國應該重點支持英特...

分析師：英特爾沒把台積當夥伴

英特爾（Intel）執行長基辛格六月下旬付費在「POLITICO」投書，強調「美國優先」，直指美國應該重點扶植像英特爾這...

國巨6月營收 攀同期新高

被動元件大廠國巨受惠歐洲、美國及日本等高端市場需求持續暢旺，推升6月營收攀高，昨（6）日公告6月營收為95億元，續創同期...

國巨整併壯大 轉型解決方案提供者

國巨近幾年透過不斷對外併購和對內整併，加上與鴻海策略結盟、成立半導體公司，讓國巨集團規模擴大，且產品組合提升、獲利表現穩...

鴻海電動車 高雄客運採用

鴻海昨（6）日宣布，旗下鴻華先進科技與三地集團旗下北基國際、高雄客運簽署合作備忘錄（MOU），將以鴻華先進研發的MIH商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。