陳泰銘：高階產品拉升營運穩定度 比重3年內達80%

被動元件大廠國巨今天上午召開股東會，通過每股配發股息新台幣10元，並順利改選新任董事9人，國巨董事長陳泰銘並表示，經過二至三年的營運體質調整，現在國巨已和過去完全不同，公司目標在2023年時，高階產品的營運比重將拉升到80%以上水準。

國巨今日股東會由董事長陳泰銘親自主持，除通過配發10元現金股息之外，後市陳泰銘也談到國巨未來營運布局，陳泰銘多次強調，經過數年的營運體質調整，2017年時，國巨在標準型產品比重約70%，特殊品約30%，但近二至三年以來，透過海外合併及內部產品線調整，目前高階特殊品比重已達75%，標潗品降到25%，內部目標更希望，在2023年時，高階特殊產品比重能夠拉升到80%水準。

對於營運體質，特別是著重在高階產品比重的提升，陳泰銘強調，主要由於國巨過去在營運及客戶結構上，是以大中華地區的消費性電子產品為主，觀察過去的經驗，例如這一季全球市場手機、PC需求好，被動元件需求跟著提升，但若下一季、下二季，消費性電子產品的需求下修，被動元件的出貨也會跟著下修，也就是原本以大中華地區為主要市場、並以消費性電子為主的產品結構，會受到短期需求的波動影響。

在經過營運體質調之後，陳泰銘指出，以目前高階產品、高端應用佔營運比重已達75%的情況下，已可以有效降低景氣波動景氣影響，但若是全球性的大幅景氣波動，還是難免受影響，但國巨產品結構，受到消費性電子產品影響情況已大幅降低。