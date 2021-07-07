聯電：市場需求仍強 今年產能滿載至年底

晶圓代工雙雄之一的聯電（2303）今（7）日舉行年度股東會，聯電表示，去年是營運豐收的一年，目前維持供不應求狀態，整體市場需求仍強勁，產能滿載至年底。

聯電今天在聯園活動中心召開股東會，基於防疫考量，政府規定室內不能超過20人，因此安排4個區域同步連線進行，現場婉拒媒體參加，股東發言也不如以往踴躍。

聯電表示，去年是營運豐收的一年，目前維持供不應求狀態，整體市場需求仍強勁，產品平均售價將如預期，比去年成長10%。

聯電認為，在28奈米製程比重提升下，有利產品組合，年底前產能持續滿載，將盡量提升生產效率，以解決產能不足的問題。

為了滿足客戶需求，聯電已與客戶共同啟動南科擴產計畫，將投入1,500億元，在Fab 12A P6廠建置月產能2.75萬片產能，預計2023年第2季生產。

同時，中國聯芯12吋已經如期在今年中達到第一階段滿載目標，月產能達2.5萬片。

聯電受惠出貨量成長，加上漲價效益，6月營收順利創新高，並帶動第2季營收達到509.05億元，季增8.1%，年增14.67%，優於財測預期的5%至6%目標。

聯電原本預估今年晶圓代工產品均價（ASP）將成長4%到6%，但於日前法說會上調全年ASP成長幅度，預期可以達到7%到9%。