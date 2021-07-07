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台灣大雲端總機助攻企業抗疫 用戶數翻10倍

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

台灣大哥大（3045）表示，疫情期間全力協助企業客戶轉型，其中「台灣大雲端總機」Cloud PBX可支援客戶來電三機同響、商機不漏接，近期出現突破性成長，整體用戶數與去年疫情前相比翻漲10倍，搶進新興電商，零售、電腦通訊業。

台灣大表示，尤其Cloud PBX推出錄音功能的加值服務，獲得客服、補教、語音行銷等行業熱烈迴響，成為企業客戶在疫情期間營運不中斷的神隊友。

台灣大商務長吳傳輝表示，CPaaS（通訊平台即服務）為產業發展趨勢，台灣大2016年推出M+企業即時通後、2019年再推出台灣大雲端總機Cloud PBX等相關應用，協助企業轉型。

今年疫情再起，對台灣各行各業產生嚴重衝擊，企業紛紛啟動居家辦公的新常態（New Normal），台灣大表示，上網與通訊需求遽增，CPaaS服務更成為企業推動居家辦公的首選，申辦量大幅飆升，其中Cloud PBX雲端總機 6月份申裝數較去年同期強勢成長八倍，M+使用人數與去年同期相比激增26倍，台灣大積極協助強化企業數位應變能力，在疫情期間運用科技力突圍。

台灣大表示，雲端總機Cloud PBX將傳統交換機搬上雲端，替企業省下每年約33%交換機維護費，客戶撥打公司分機號碼，手機、話機、電腦都能同步響起，以「雲端之下，均成為您的分機」，受到新興電商等中小企業青睞。

此外，台灣大表示，Cloud PBX免建置、高機動、跨裝置的功能在疫情期間更受矚目，進一步落實「只要有網路，都能成為您的辦公室」，許多大型企業也紛紛引進，包括零售業、電腦通訊業等，帶動用戶數成長超過10倍。

台灣大也觀察到，今年Cloud PBX強勁成長，主要是來自大型企業加入，占了使用人數近六成，凸顯出疫情之下，所有企業對於CPaaS的功能需求全面性提升，甚至對醫療產業與學校，也都能發揮即刻救援的優勢。

台灣大表示，中山醫學大學於年初建置Cloud PBX，5月中提升為三級警戒後，不需繁雜的設定，所有居家上班的校區行政人員與醫護工作人員，立刻便能透過這套行動分機系統，快速串起聯絡事項，還能使用手機與同仁分機互撥，免去高額的行動通訊費，同時也支援語音與視訊一對一通話，讓大部分工作於防疫期間都能無縫接軌運行。

台灣大指出，Cloud PBX 4月份推出的錄音服務，可同時在手機、電腦、IP話機三種設備上進行，並搭配完善的錄音管理者權限與管理平台服務，受到客服行銷公司及催收帳款等企業客戶青睞。以往業務上所需的錄音功能，僅限於傳統分機，Cloud PBX能夠指定分機帳號全程錄音，毋須額外下載錄音APP，且錄音資料加密保護，對企業及其客戶來說，資訊安全更多了一層保障。

台灣大哥大 疫情 雲端

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