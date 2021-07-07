疫情助攻 台灣大雲端總機用戶數翻漲10倍

台灣大哥大（3045）在疫情期間全力協助企業客戶轉型，其中客戶來電三機同響、商機不漏接的「台灣大雲端總機」CloudPBX出現突破性成長，整體用戶數與去年疫情前相比翻漲10倍。日前Cloud PBX再推出錄音功能的加值服務，獲得客服、補教、語音行銷等行業熱烈迴響。

台灣大商務長吳傳輝表示，CPaaS（通訊平台即服務）為產業發展趨勢，台灣大哥大領先佈局，2016年M+企業即時通上市後、2019年再推出台灣大雲端總機Cloud PBX等相關應用，協助企業轉型。今年疫情再起，對台灣各行各業產生嚴重衝擊，企業紛紛啟動居家辦公的新常態（New Normal），上網與通訊需求遽增，CPaaS服務更成為企業推動居家辦公的首選，申辦量大幅飆升，其中Cloud PBX雲端總機6月份申裝數較去年同期強勢成長8倍，M+使用人數與去年同期相比激增26倍之多，台灣大將持續提供最佳服務，協助強化企業數位應變能力，在疫情期間運用科技力突圍。

台灣大雲端總機Cloud PBX將傳統交換機搬上雲端，替企業省下每年約33%交換機維護費，客戶撥打公司分機號碼，手機、話機、電腦都能同步響起，以「雲端之下，均成為您的分機」，頗受中小企業青睞，包括新興電商業等；Cloud PBX免建置、高機動、跨裝置的功能在疫情期間更受矚目，進一步落實「只要有網路，都能成為您的辦公室」，許多大型企業也紛紛引進，包括零售業、電腦通訊業等，帶動用戶數成長超過10倍。