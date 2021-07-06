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群聯與半導體大廠簽訂意向書 有助取得產能支援

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）今（6）日公告，董事會決議與國內半導體大廠簽訂意向書，有助公司取得營運所需產能支援，但合作案具體條件仍待雙方討論，並簽訂最終正式契約。

從去年下半年至今，晶圓代工產能始終供不應求，聯電（2303）在4月下旬宣布將與8家客戶攜手，擴充南科12吋廠Fab 12A P6廠區產能，根據與客戶的互惠協議，客戶將以議定價格預先支付訂金的方式，確保取得P6未來產能的長期保障。

先前市場傳出，與聯電簽訂協議的8家客戶，包括三星、聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）、譜瑞-KY（4966），群聯也是其中之一。

群聯指出，今年半導體供應鏈漲價情況未見和緩趨勢，包括晶圓廠8吋及12吋晶圓代工價格、IC載板與IC封裝代工價格、DRAM／SDRAM 價格、PCB 及Connector MLCC等。

群聯近期成功在PCIe Gen4產品提升在品牌客戶的能見度後，因技術能力被看見，故陸續在PCIe Gen4產品引進其它的客戶合作，包括零售市場、OEM以及遊戲機產品，另外，原本與群聯合作的Nand flash原廠，也釋出更多的訂單給群聯，提升滲透率。

群聯 晶圓代工

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