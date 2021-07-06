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訊連結盟華碩 人臉辨識攻AIoT市場

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

軟體大廠訊連（2357）今（6）日宣布與華碩（2357）結盟，訊連旗下AI人臉辨識引擎FaceMe獲華碩採用，整合至華碩Tinker Board 2單板電腦之中。訊連表示，本次合作提供的「人臉辨識Edge AI開發套件」，可協助開發者在Tinker Board 2快速導入多種人臉辨識功能，打造零售、公共服務、餐飲等多種場域使用的安控、門禁、訪客管理等非接觸式應用。

在華碩推出的「人臉辨識Edge AI開發套件」中，提供了FaceMe SDK及Tinker Board 2單板電腦，開發者可於各式情境開發及部署解決方案。以電子看板為例，可提供即時人臉偵測，擷取年齡、性別、情緒等特徵，作為人流分析或即時投放適合該訪客的分眾式廣告；也可應用於旅館自助報到設備，識別預先進行臉部註冊的飯店會員，提供快速報到或推播會員專屬優惠等服務，打造快速、個人化的非接觸式迎賓體驗。

訊連董事長暨總經理黃肇雄表示，人臉辨識在邊緣運算的應用可說是智慧物聯網應用中，類型最多樣且最普及的；雙方本次提供的共同解決方案，可協助廣大開發者在各式AIoT場景，導入準確、可靠的FaceMe人臉辨識功能，並在華碩的高效能硬體上開發、導入各項應用。

華碩物聯網事業部總經理趙國維指出，邊緣運算（Edge AI）於各種智慧物聯網應用領域中，扮演至關重要的角色，是AIoT最主流的應用架構；透過Tinker Board 2強大邊緣運算能力及訊連FaceMe人臉辨識技術整合，讓開發者得以打造零售、醫療及安控創新應用。

華碩Tinker Board 2單板電腦採用ARM架構，搭載Arm 6核心 Rockchip RK3399系統單晶片（SoC），以及多核心Mali-T860圖像加速處理器，可支援Android 10作業系統。開發商可快速將其整合在電子看板、kiosks、POS系統、門禁系統等應用，打造零售、公共服務、餐飲業及醫療等場域解決方案。

訊連FaceMe則提供跨平台SDK，除了Tinker Board 2使用的Arm架構SoC，與Android作業系統外，也針對各家CPU、GPU、SoC、APU和VPU等硬體優化，並支援Windows、Linux（Ubuntu、RedHat、CentOS）、JetPack（Jetson）、iOS等作業系統，可提供智慧物聯網開發商在各式應用場域導入準確、可靠且高彈性的人臉辨識技術。

華碩 訊連 物聯網

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