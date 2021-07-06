西勝與品睿綠能簽協議 目標採購達24萬套電池模組

電池模組廠西勝國際（3625）今（6）日與電動車品牌公司品睿綠能科技簽訂為期3年的戰略採購協議，目標採購總量達24萬套電池模組。

西勝表示本次與策略合作夥伴品睿綠能實在戰略合作夥伴基礎下就全方位全系列產品合作，目前及未來也將投入大量開發資源。由於電池模組約占電動車總成本近40%，雖實際營收還視電池規格而定，但隨著品睿新車型自今年第三季陸續于國際及台灣市場公開上市，對西勝未來營運發展助益很大。

據了解品睿將有2個以上品牌，產品系列涵蓋高速重裝電動摩托車、復古（Café Racer）摩托車、登山越野車、輕裝電動車及電動單車等10多項產品，可滿足高階、娛樂、通勤及商用各類客戶階層需求。

品睿整體開發採用平台化設計，電池主力規格有48V、72V及144V可分別串並聯方式搭配馬達有動力大的中置及一般動力的輪轂設計，配搭對應的電控整合系統及優異的車架設計，可大幅降低開發時間及成本。以品睿高階車種一次充電超過200公里以上的續航能力，在目前的電動車品牌市場居於領先地位。

西勝在電動車產業鏈的佈局越來越清晰，核心的三電整合平台已經建立完成，與品牌客戶策略合作確保出海口穩定也見成效，輕型電動載具智能化產業生態鏈目標發展更進一步。