InnoVEX Online 2021 打造亞洲最具規模B2B科技新創展

亞洲指標新創展會InnoVEX主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，InnoVEX Online 2021成功突破疫情限制與邊境管制，聚集來自20個國家與地區、多達28個主題館、380家新創團隊，進行全年無休網路展示。

今年的亮點新創團隊包括耐能智慧（Kneron）、鈺立（eYs3D）、人類行為訊息暨互動計算實驗室（BIIC LAB）、杰倫智能（Profet AI）、梁山（Homexin）、亞洲骨科產研訓練中心（AIOSI）、錫德斯生醫科技（SIDSCO）、Vizz、InCyber、業安科技（Yallvend）等，6月即有來自全球多達47個國家地區參觀者上線搜尋潛在合作新創，讓InnoVEX Online 2021成為亞洲首選B2B科技新創線上展。

TCA打破現有線上展覽普遍有期限的做法，將持續邀請全球新創團隊加入，同步規劃主題式線上媒合會，在後疫情國際交流受限的時代，延續新創團隊與國際創投（VC）、企業創投（CVC）、海內外買主洽談合作的商機。

InnoVEX Online參觀者來自47個國家與地區 前十大參觀者來源國囊括歐美亞洲

TCA指出，統計6月份，InnoVEX Online 2021線上參觀者來源國已多達47個國家與地區，其中前十大參觀者來源國家與地區依序為臺灣、新加坡、美國、韓國、日本、香港、荷蘭、芬蘭、印度、瑞士，由此可見，線上展型態打破地理上的限制，吸引不少海外參觀者透過線上方式觀展，大幅增加新創團隊拓展國際市場可能性。

TCA表示，InnoVEX Online以線上平台方式，提供海內外新創團隊以全年無休網路方式展出，不受實體展期間限制，並提供一站式服務架構，讓海內外創投、企業創投、系統整合業者（SI）、海內外買主等，可使用InnoVEX Online內建關鍵字或應用領域分類搜尋方式，直接尋找想要合作的新創團隊，並能透過各種社群工具及線上會議軟體與新創聯繫。此次也與同為InnoVEX Online線上展參展商的樂堤科技（FUNTEK）合作，讓參觀者可以直接透過PinChat線上商談即時通訊服務與新創團隊聯繫，提升創投或企業尋找合作新創團隊的效率。

高達28個主題館380家新創團隊參與InnoVEX Online 2021 聚焦AI、健康生醫、XR、企業軟體、大數據、物聯網等六大數位轉型趨勢

TCA指出，InnoVEX Online 2021聚集來自20個國家與地區、多達28個主題館、380家新創團隊共同參與。以國際性來說，今年就有來自巴西、日本、以色列、匈牙利、印度、法國、俄羅斯、美國、英國、香港、泰國、馬來西亞、斯洛伐克、菲律賓、越南、奧地利、新加坡、德國、盧森堡等國家與地區的國際新創團隊參與，對於想要尋找跨國性合作夥伴的國際創投、海外買主與國際系統整合商來說，可說是十分方便。

TCA表示，分析參與InnoVEX Online 2021新創參展團隊資料顯示，今年（2021）以人工智慧（AI）、健康生醫（Health & Biotech）、AR/VR/XR、企業軟體（Enterprise Software）、大數據與雲端服務（Big Data & Cloud）、物聯網（IoT）等六大應用領域最為熱門，剛好可以與近年來因數位經濟趨勢所驅動的產業數位轉型需求相結合。由此可見，新創成立出發點已經不再是以開發創新科技新品為主，而是升級到提供成熟企業或數位社會所需創新應用服務，這樣的轉變不僅讓新創可以透過提供專業服務獲得長期收入，也能與成熟企業合作，讓企業與社會持續進行數位轉型。