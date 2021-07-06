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圓剛推出PW315高畫質網路攝影機 通過Zoom認證

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球影音品牌圓剛科技（2417）宣布，今年推出的PW315高畫質網路攝影機通過Zoom認證，這也是繼PW513 4K網路攝影機後第二款通過該認證的網路攝影機，圓剛也是第一且唯一在Zoom Personal Workspace類別獲得認證的台灣品牌。

圓剛表示， 為了得到Zoom的硬體認證，產品須經過嚴格的實驗室測試，檢驗聲音和視訊品質，確保產品能與完全支援Zoom。通過檢測的PW315和PW513，進一步確保了在使用Zoom視訊會議平台時，能輕鬆體驗優質的視訊會議與遠端協作。與此同時圓剛對於保固服務的用心、以及台灣設計製造的堅持，在視訊會議市場不斷推出高品質的影音整合方案。

不管是現在主流的在家上班、視訊會議，甚至是混合式辦公，PW315以其超廣角的視野範圍，提供居家辦公、小型會議室絕佳的視訊體驗，使用在各種線上課程更是相當適合，清晰流暢的畫質能清楚呈現肢體動作和板書教學，兩倍的數位變焦也讓視訊更加靈活。

PW513則提供清晰的4K影像，適用於各類視訊情境。94度的超廣角在小會議室能涵蓋所有參加者，遠近兼顧的特性不論是個人視訊或小型會議都能使用。更可以使用免費視訊軟體CamEngine，即時的調整影像設定，即使居家辦公也能保持專業氣質。

圓剛的視訊會議產品並不僅止於高階應用，核心概念是強調設備必須兼具品質、簡易安裝，以及影音結合的功能。搭配新推出的AS311智慧微型會議電話揚聲器，AI降噪功能能增進溝通的品質，三公尺的收音距離更能免除整天坐在辦公室的不適感，也不用配戴耳機，與網路攝影機一起使用，成為居家辦公室或小型會議空間的理想解決方案。

視訊 Zoom

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