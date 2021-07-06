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信昌電看好下半年 5G基地台接單可達去年同期3倍

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

被動元件廠信昌電（6173）今（6）日舉行股東會後線上記者會，由董事長焦佑衡親自主持，展望下半年，在第三代半導體及電動車需求維持高檔之下，再加上缺料狀況緩解及歐美解封等帶動，看好下半年營運可望優於上半年表現；總經理洪志謀進一步指出，5G、工業、航太應用可持續增加，5G基地台接單更是去年同期2倍至3倍。

焦佑衡看待目前產業市況，表示手機需求相對趨緩，不過第4季若回穩，今年手機應用整體來看，不會趨緩，此外有些產業仍是相當不錯，例如電動車領域，而信昌電主要以特殊電容和電阻、電感和粉末為主， 因此受景氣變化影響不大。

焦佑衡強調，信昌電的產品屬利基型市場，應用範圍比較特別，信昌電擁有很好的製程能力，運用粉的製程，進而量產出很多特殊的產品，這也是信昌電業績可以繳出很穩定的成長，以及穩定的毛利，相較於大型競爭對手，信昌電找出自己的一片天。

洪志謀認為，下半年營運持續看好，主要是預估半導體供應鏈緊張程度可以舒緩，再加上陸續解封後帶動需求，以及公司逐漸開出，全年可增加15%至20%的幅度，因此下半年應該會比上半年成長；洪志謀預期信昌電今年在5G、工業、航太應用可持續增加，而5G基地台當前接單強勁，量是去年同期2倍至3倍；據悉5G基地台業績占比約10%。

針對訂單能見度和庫存天數，洪志謀說明，信昌電目前訂單維持3個月至4個月，庫存天數平均約60天，仍算較為吃緊的態勢；信昌電6月營收為5.52億元，月增0.98%、年增29.60%%，站上近32個月以來高點。

信昌電 5G 半導體

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