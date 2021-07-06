MIH平台產品首秀 全新自主研發電動巴士駛進南台灣

鴻海科技集團（2317）旗下鴻華先進科技，將與三地集團旗下北基國際公司（8927）、高雄客運於今（6日)簽署合作備忘錄（Memorandum of Understanding），雙方將以鴻華先進科技自主研發的MIH商用車平台為基礎，打造而成的首款電動巴士「E BUS」出發，結合三地集團客運系統、充電設施佈局優勢，協助業者在客運未來經營上，達到節能減碳營運效益，共同推廣國產化電動巴士與充電設施，攜手打造綠色交通的新能源世代。

按合作備忘錄，雙方將以三地集團既有客運系統為基礎，採階段性合作規劃，導入電動巴士，前期以試運行方式服務乘客，貼近乘客與客運業者需求，提升客運運營車隊品質，預計明年正式加入三地集團旗下高雄客運。此外，鴻華先進科技車輛設計能力，亦可延伸至中、小型電動巴士，未來在進軍其他車用需求市場方面，為雙方帶來更多合作機會。

鴻華先進科技董事長劉揚偉表示，鴻華提供MIH商用車開放平台所延伸出來的電動巴士「E BUS」，憑藉著不斷地優化改善去契合未來電動車市場的需求，本次有機會能夠與三地集團攜手，證明MIH電動車生態系正逐漸壯大，結合三地集團的電動車充電設施與客運經營，雙方攜手從電動巴士出發，配合政府推行設計製造在台灣的精神理念，逐步為台灣打造更完整、堅實的電動車產業。

鴻華先進科技致力於開創電動車市場的無限可能，透過原有整合裕隆在整車自主研發平台及鴻海科技集團在全球市場強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發與系統整合等專業能力，佈局電動車領域，以開放平台與共用化的新經營模式，為台灣以及全球客戶提供整體解決方案。

三地集團董事長鍾嘉村表示，三地集團旗下高雄客運、嘉義客運、台南府城客運、以及台東普悠瑪客運，約六百多輛車子，具有豐富的路線和營運經驗，已規劃逐步更換為電動巴士，為未來低碳生活和綠色家園盡心力。本次北基與鴻華先進合作，借重北基快速充電樁布局和雲端管理系統，不僅能提供符合電動巴士在營運需求上的充電方案，同時透過我方進行路試與前後勤營運測試，藉由電巴營運路線大數據反饋鴻華先進優化電動巴士之設計及規劃。

三地集團以多元發展強化集團，致力於旗下企業轉型，旗下北基國際正加速拓展新能源事業版圖，以及透過三地集團資源，利用既有國道各休息站、公車轉運站、飯店及閒置土地建置全台環島快速充電樁網絡，未來還有綠能光電、能源儲備、綠電憑證等發展計畫，實現新能源產業專業化、規模化、國際化、品牌化，致力提供消費者美好的智能綠色生活。

為實踐台灣2030年客運巴士全面電動化的目標，本次合作不僅支持政府推行設計製造在台灣的精神理念，打造全新出海口，「E BUS」也將持續導入智能化管理、人工智慧學習系統，持續提升台灣公用運輸載客品質。