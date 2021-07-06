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受外籍移工停工影響 智邦6月營收年減5.71%

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

智邦科技（2345）6月因有員工染疫確診，積極進行快篩及外籍移工提供，今日智邦公布內部自行結算110年6月合併營收45.17億元，年減5.71%，符合原本公司對於疫情影響營收預估，智邦表示，竹南廠已經恢復正常運作，但未來疫情風險仍在，與病毒共存將成日常，將機動調整應對。

智邦表示，竹南廠在6月底恢復正常運作，同事已健康返回工作崗位。感謝來自政府、客戶、社會各界的幫助，但疫情風險仍在，與病毒共存將成為日常，智邦團隊也在當中建立革命感情，體察病毒的智慧，機動調整應對，精實工作內容。

智邦6月合併營收為45.17億元，較去年同期減少約5.71%，較5月減少8%，累計上半年合併營收272.51億元，年增11.9%。智邦第2季單季合併營收為140.53億元，年增11.3%，較第1季的132億元成長6.46%，為史上單季第三高。

智邦表示，6月份受疫情影響相關數據資料，與先前重大訊息公告預估影響相比，6月實際影響數與預估相近，疫情期間增加支出費用，包含自行篩檢、人員安置等，初估金額約為1,200萬元。

日前智邦雖因員工確診，外籍移工停工，深陷染疫風暴，但外資報告力挺，預估染疫仍在可控範圍，維持第2季營收季增8%預估，維持加碼評等，目標價320元。而智邦第2季季增率略低於外資預估。

法人則指出，智邦雖受疫情影響停工，但目前竹南廠已經恢復正常運作，後續可望將透過產能調配，彌補產能損失。

智邦科技 疫情 營收

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