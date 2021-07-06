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神基6月營收月減6.7% 下半年營運喊衝
強固型電腦大廠神基（3005）今（6）日公布6月營收22.71億元，月減6.7%，但年增1.8%，展望下半年，法人看好隨著神基新品將陸續推出，下半年營運有機會優於上半年。
神基今日公布6月營收22.71億元，月減6.7%、年增1.8%；今年第2季營收79.69億元，季增10%、年增7.7%，累計神基今年上半年營收149.12億元，年增14.7%。
展望今年營運，神基董事長黃明漢先前表示，今年相對樂觀，看好居家工作需求將持續發酵，包含汽車產品、強固型電腦及複合材料三大業務都將成長，整體來看，今年營運有機會勝於去年。
法人預估，神基今年營收相較去年將增長6-12%，挑戰300億大關。其中，強固型電腦將增長8-12%，複合材料因去年基期較高，預估今年增長6-10%，至於汽車產品將來到12-18%。
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