剛進台積電就被勸「沒狗的基因待不久」 工程師曝辛酸內幕

素有「護國神山」之稱的台積電，是所有求職者夢寐以求想進去的公司，但近日一名網友自稱是台積電工程師，並揭開內部的職場文化，直言「外面的人（求職者）想進來，可是裡面的人（員工）想爬出來」，還有資深同事曾戲稱有人待不久台積電，是因為「沒有狗的基因，而且奴性也不高」，引起網友一片熱議。

原PO在Dcard發文表示，當初他拿到台積電offer沒有很期待，因為心知肚明這是「屎缺」，當時想法也很簡單，想著大夜小夜輪班假日值班有什麼問題？勞基法規定，每一個月延長工時總時數不得超過46小時，哪有不遵照勞基法的公司？原PO稱，「面試主管說四至六個禮拜輪一次大夜，每個月還有兩個完整的假日！那進得去我就埋頭苦幹就可以提早財富自由，就先辛苦個幾年吧！」

然而，還沒等到財富自由，心理壓迫感卻使他提前崩潰，原PO透露，他的職位是EE設備工程師，每天早晚要交接一次，過程中要忍受老闆情緒勒索，「罵的是全部門最大聲，不管回什麼都還是會被罵...再怎麼強再怎麼厲害，總是不能滿足我們老闆的答案」。在他們部門摔東西、破壞東西是經常發生的事，聽過最厲害的還有踢椅子，每天過得比八點檔還「精彩」。

原PO也說道，他每天有維修忙不完的爛機況，接著被KPI（Key Performance Indicator，關鍵績效指標）追殺、老闆追殺、報告追殺、各種事項追殺！偶爾還需要開會，常常忙到焦頭爛額，事情總是忙不完又有新的事情！

原PO表示，每天要被KPI、報告追殺，還要承受老闆的情緒勒索，事情總是忙不完。情境示意圖。圖／pexels

至於每月工時最多只能報46小時，公司如何解決多出來的時數？原PO直言，「當然只能做公益送公司囉」，因為多的時數送審不會被簽過，各個主管都是戲精，就算報了也不會被簽，而且公司管得很嚴，要印出勤資料帶出來更加不可能，反而會吃上官司，「大家為了紅利為了錢只能默認這件事情...如果有一天有人突然暴斃可能就會改善。」

原PO指出，當時面試主管保證的「每個月都有兩個完整假日」，其實只剩下一個假日，因為新人來了待不住，資深的人覺得不妙都跑去別的廠。有時候他會想，待在台積電確實可以好好存錢，因為會忙到沒時間花錢，「經常可以看到有些人早已財富自由買了幾套房子，有人手錶能抵你一年的薪水...只要你能待下去，絕對可以讓你財富自由」，當時他剛進台積電時，有學長跟他說，「沒有狗的基因的話就待不久（台積電），奴性不夠高也待不久...所以我已經計劃怎麼當人了！」

貼文一出，引起許多網友共鳴，「沒進去前都以為網路上批評的都是惡意重傷，進去之後才發現原來當初這麼傻」、「每次看到台積的心得文都是如此慘烈」、「太真實了，我也是登出正在找工作哈哈哈」、「台積電就是工廠、軍隊文化啊，學長學弟制很重，年資高就是屌，混的下去的人就是混的下去，混不下去的連一天都不想待，我自己也是苦撐兩年後離開了」。