智邦6月營收月減8.02% 市場估7月將回升

智邦科技（2345）今（6）日公布內部自行結算6月合併營收45.17億元，在6月疫情及生產受到部分影響下，較上月減少8.02%，該公司表示，竹南廠已恢復正常運作，市場並預估，該公司7月營收將因產線恢復正常而回升。

智邦科技6月合併營收為45.17億元，較去年同期減少約5.71%，也較上月減少約8.02%。智邦今年第二季合併營收為140.53億元，較去年同期增加11.3%。累計今年前六個月合併營收為272.51億元，較去年同期增加約11.91%。

智邦科技表示，竹南廠在6月底恢復正常運作，同事已健康返回工作崗位。感謝來自政府、客戶、社會各界的幫助，但疫情風險仍在，與病毒共存將成為日常，智邦團隊也將進行機動調整應對，精實工作內容。

智邦科技表示，疫情期間增加支出費用，包含自行篩檢、人員安置等，初估金額約為新台幣1,200萬元，此外，與先前重大訊息公告預估影響相比，6月營收實際影響數與預估相近。