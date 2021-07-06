群光6月營收88.7億元 再創同期新高

在客戶維持強勁拉貨力道下，群光電子（2385）6月合併營收88.7億元，再創同期新高，月增5%，年增11%。

受惠客戶需求維持高檔，群光第2季營收252.9億元，自全球新冠肺炎疫情爆發以來，已連續五季寫下同期新猷，季增1%，年增1%。 累計今年上半年合併營收為504.3億元，亦為同期新紀錄，年增達17%。

法人表示，雖然半導體晶片短缺影響許多產業的生產規畫，但群光發揮大者恆大優勢，與客戶及供應商密切合作，全力鞏固料源，上半年營收表現亮眼，其中需求最強勁的是Chromebook以及電競NB等產品，大幅推升鍵盤、影像模組以及電源供應器的需求。

群光除了在NB鍵盤、影像模組以及電源供應器等產品，贏得全球市占率第一名外，亦長期布局在消費性影像產品，在智慧家庭影像產品中，已取得市場領先地位。法人分析，在歐美各國陸續解封的情況下，群光下半年消費性影像產品將受益於歐美消費力道的復甦，目前已進入傳統出貨旺季，客戶需求益發強勁，均為搶占解封後的holiday season購物商機。

群光今年下半年影像產品新品齊發，除了智慧家庭影像產品外，亦進軍車用、醫療以及企業用等高附加價值的影像產品，產能上則有泰國新廠的挹注，目前泰國廠已是影像產品的生產重鎮，法人認為在強勁需求以及泰廠支援下，影像產品將成為群光今年下半年的成長主軸。