快訊

【7/6確診地圖】本土增27例、17死 屏東Delta群聚多1例「泡茶接觸」

林昶佐「殺球柯文哲」反變箭靶 網路罷免聲起陷生涯大危機

群光6月營收88.7億元 再創同期新高

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

在客戶維持強勁拉貨力道下，群光電子（2385）6月合併營收88.7億元，再創同期新高，月增5%，年增11%。

受惠客戶需求維持高檔，群光第2季營收252.9億元，自全球新冠肺炎疫情爆發以來，已連續五季寫下同期新猷，季增1%，年增1%。 累計今年上半年合併營收為504.3億元，亦為同期新紀錄，年增達17%。

法人表示，雖然半導體晶片短缺影響許多產業的生產規畫，但群光發揮大者恆大優勢，與客戶及供應商密切合作，全力鞏固料源，上半年營收表現亮眼，其中需求最強勁的是Chromebook以及電競NB等產品，大幅推升鍵盤、影像模組以及電源供應器的需求。

群光除了在NB鍵盤、影像模組以及電源供應器等產品，贏得全球市占率第一名外，亦長期布局在消費性影像產品，在智慧家庭影像產品中，已取得市場領先地位。法人分析，在歐美各國陸續解封的情況下，群光下半年消費性影像產品將受益於歐美消費力道的復甦，目前已進入傳統出貨旺季，客戶需求益發強勁，均為搶占解封後的holiday season購物商機。

群光今年下半年影像產品新品齊發，除了智慧家庭影像產品外，亦進軍車用、醫療以及企業用等高附加價值的影像產品，產能上則有泰國新廠的挹注，目前泰國廠已是影像產品的生產重鎮，法人認為在強勁需求以及泰廠支援下，影像產品將成為群光今年下半年的成長主軸。

群光 營收

延伸閱讀

夜市微解封？毒物專家籲老人、小孩、孕婦、慢性病者別去

7月12日微解封有譜？江啟臣籲蔡政府做好超前部署

李佳穎宣布解封狂洩屁股蛋！泳裝辣照釣出他放狠話

7/12微解封？林智堅受周玉蔻專訪答：全國應一致

相關新聞

FTC和博通達成和解協議 市場觀察揚智是否可望受惠

美國聯邦貿易委員會（FTC）指控網通和機上盒（STB）晶片龍頭博通（Broadcom）壟斷晶片市場，雙方達成和解，博通並...

3大廠庫存新低 DRAM看漲

記憶體通路商透露，三星、ＳＫ海力士及美光三大記憶體廠，上季ＤＲＡＭ（動態隨機存取記憶體）庫存已降至十季以來低點，全球ＤＲ...

大立光營收 6月增7月衝

大立光昨（5）日公布6月營收33.71億元，月增1%，為八年同期低點，符合公司與市場預期。不過，大立光在沉寂多月後，公司...

鴻海營收創雙高 上半年績增31%

鴻海公告6月與第2季營收，雙創歷年同期新高，今年上半年營收年增更高達31.2%，符合鴻海董事長劉揚偉之前所說，今年確實開...

大立光毛利率 面臨下滑壓力

走過大半年低迷氣壓，大立光終於迎來iPhone新機拉貨的利多動能，不過，在半導體缺料的陰影下，加上新一代iPhone新機...

菱光29元收購價 恐會墊高

東元集團會長黃茂雄與其長子、菱光董座黃育仁各自籌備資金，要以實力拿下菱光股權，逼退對方，市場人士認為，礙於時間壓力，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。