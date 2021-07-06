Epson無線簡報分享系統 打造高效、高彈性會議空間

全球創新科技領導品牌Epson，長期深耕於商務領域，深知企業在建置會議室的實際需求，今（6）日宣布推出無線簡報分享系統ELPWP10／ELPWP20，ELPWP10搭配無線網卡，適用於Epson指定型號投影機；ELPWP20則搭配無線接收器，可適用於其他Epson投影機與顯示器設備，隨插即用、一鍵分享，在多人會議中輕鬆切換講者畫面，揮別會議室凌亂線材，同時避免因接線問題造成會議中斷，讓操作步驟極簡化，有效提升會議進行的效率，輕鬆打造高效、高彈性的會議空間。

台灣愛普生視覺科技營業部副總經理黃少白表示，身處在凡事追求高效的時代，企業除了『人』的因素，亦需重視『環境』的打造，以及善用『科技』的輔助。Epson身為創新科技領導品牌，旗下產品隨著科技進步不斷推陳出新，致力成為值得企業安心、信賴的最佳夥伴。」

此次推出兩款無線簡報分享系統，ELPWP10針對Epson品牌用戶設計，可輕鬆連接Epson指定型號投影機，打造更具整合性的高品質會議投影解決方案；ELPWP20除了能夠與投影機連結，更可與其他顯示器設備連接，例如LED、LCD電視，讓更多企業或教育單位能夠享受Epson無線簡報分享系統帶來的高效會議解決方案，並協助他們解決會議室線材凌亂、長度或連接穩定性等問題，打造更具競爭力的高效能會議空間。

Epson無線簡報分享系統ELPWP10／ELPWP20分別搭配無線網卡及無線接收器，只要將傳送器插入訊號來源即完成連接，不必擔心無線設定或接線問題，更不需要額外安裝特殊軟體，隨插即用、一鍵投影，極簡化簡報的分享準備步驟。

在連接狀態下，Epson無線簡報分享系統不佔用設備原始無線頻寬，用戶可保有原始的無線連結訊號，確保會議進行中的連線穩定度，維持高品質會議環境。

此外，支援四分割畫面分享，多份簡報文件對照一目瞭然，更同時支援六個配對來源，隨時輕鬆流暢的切換至下一位講者畫面，解決一般會議室中線材過短、連接不便等問題，且Epson無線簡報分享系統支援WPA2-AES 128-bit security encryption無線網路加密標準，無法編輯、上傳、存取任何檔案資料，可確保用戶資料的高度安全性。輕鬆改造傳統線路繁雜的會議空間，兼顧效率、便利性以及安全性的Epson最佳無線投影解決方案，讓會議品質無「線」再升級。