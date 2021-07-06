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FTC和博通達成和解協議 市場觀察揚智是否可望受惠

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

美國聯邦貿易委員會（FTC）指控網通和機上盒（STB）晶片龍頭博通（Broadcom）壟斷晶片市場，雙方達成和解，博通並同意停止相關市場操作，市場觀察國內機上盒晶片廠揚智（3041）能否有機會受惠。

博通這次和FTC達成和解協議，與去年10月博通和歐盟達成的協議相同。但博通強調，雖然該公司不認為其行為違法，不同意FTC的壟斷指控，但期待透過和解結束本次爭端。

博通是全球網通和機上盒晶片龍頭，為電視、機上盒和網通晶片主要供應商。FTC指控，博通涉嫌迫使其客戶，以獨家或近乎獨家的方式採購電視和寬頻網通晶片，透過和產品代工廠（OEM）簽訂長期合約，非法壟斷市場。

FTC擬定的反競爭命令，要求博通禁止反競爭的相關行為，包括博通禁止與其客戶達成排他性採購協議。

博通在台灣的主要競爭對手包括聯發科（2454）、瑞昱（2379）、揚智等，不過，多年來，聯發科和瑞昱已在不同領域佔有一席之地。市場觀察，FTC要求博通停止操控市場，是否會讓小廠揚智多一點市場空間。

博通 晶片 機上盒

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