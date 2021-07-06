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聯強攻授權維修服務 合作逾40個品牌客戶

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

聯強集團（2347）旗下通達智能運籌，擴大提供安麗(AMWAY)、夏普(SHARP)、惠普(HP)、小米(MI)等14個品牌授權服務，以及增加安麗家用產品現場維修，提供消費者完善與便利的售後服務。

通達智能運籌今年正值成立五週年，首次以通達形象開設桃園服務中心。不同以往聯強服務站主打聯強保固；桃園服務中心與即將開幕的安麗體驗門市比鄰，整合顧客體驗與服務需求，持續拓展物聯網時代下生活智慧家電所需的服務網絡。

通達智能運籌總經理林憲群表示，科技產業發展趨勢，售後服務中心逐漸形成兩種模式：一是品牌專屬形象服務中心、二是整合型服務中心。品牌可以依據經營規模及服務廣度，選擇搭配兩種售後服務模式，如同各國機場商務貴賓室，區分為「專屬」與「共享」，滿足顧客不同層次的需求，同時達到品牌服務的經營效益。通達深耕運籌產業三十年，厚植售後服務經驗與技術，因此獲得數家品牌青睞，為其設立專屬服務中心。

通達智能運籌前身為聯強國際的運籌事業部，原「聯強保固，快速維修」、「賣多少，補多少」的快速服務，在業界已有盛名。通達智能運籌轉型定位為亞太區科技產業的營運服務平台商，提供訂單處理、金流服務與運籌服務等完整的履行交付服務，更重要的是以數位資訊串聯技術，提供完整即時的交易資訊，讓品牌商可專心於市場通路經營。

通達成立五年來積極拓展品牌授權服務，目前已合作超過40個品牌客戶，擁有全台最多科技產品及智慧家電的授權維修服務認證，維修品質深獲品牌商及消費者信賴。

聯強 智慧家電

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