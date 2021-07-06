耕興上半年營收 創歷史同期新高
耕興（6146） 於今（6）日公告2021年6月合併營收為3.6億元，年增8.05％；累計第2季合併營收為10.4億元，較第1季營收成長3.09％，較去年同期成長13.90％；總計單月、第2季，均創歷史同期新高。
累計耕興2021年上半年合併營收為20.49億元，年增24.21％。也為歷史同期新高。
耕興受惠於5G NR、WiFi6/6E等之智慧型手機、CPE、筆電等檢測案件量增加，帶動營運成長。尤其在智慧型手機方面，不僅隨著各品牌廠商積極推出5G NR智慧型手機搶市，耕興檢測訂單需求增溫，且因單一5G NR新機款的檢測費用較一般4G LTE高出甚多，挹注公司整體營運保持穩健的成長態勢。
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