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李長榮化工擬投資12億 在中科設半導體材料廠

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
李長榮化工擬投資12億元在中科設半導體製程創新材枓廠。中科管理局提供
李長榮化工擬投資12億元在中科設半導體製程創新材枓廠。中科管理局提供

半導體產業景氣持續升溫，科技部科學園區審議會今(5)日通過李長榮化工中科投資設廠案，李長榮化工預計投資12億元在中科虎尾園區設廠，研發電子級異丙醇及工業級異丙醇等半導體、面板先進製程用創新材料。

除了李長榮化工案之外，科技部科學區審議會同時通過鐠羅機械、凱豊工業、雷應科技等三家精密機械廠進駐中科案，投資金額合計17.24億元。另有一家科技大廠計畫增資568.58億元，但中科並未透露是哪一家公司。

李長榮化工計畫在虎尾園區設廠，主要研發電子級異丙醇及工業級異丙醇。電子級異丙醇具高潔淨純度、低沸點、高揮發性與水互溶等特性，主要運用於半導體與高階面板製程中，晶圓或面板水洗後的下一道清洗製程，目的是移除殘留於表面的水分。

電子級異丙醇在先進半導體生產製程中扮演關鍵角色，隨著製程技術不斷演進，需求發展及成長力道將與半導體產業趨於一致。

中科管理局長許茂新表示，此案透過自主技術研發，也將發展循環經濟新模式，配合電子級異丙醇客戶把製程端使用過的物料，以分離過濾方式將異丙醇與水分離。

其中，異丙醇經過蒸餾純化後，產出高純度電子級異丙醇，為第一個循環。而分離出來的水，成為工廠內可重複使用的再生水，為第二個循環。

透過「雙循環」的循環經濟模式，達成廢棄物零產出，進一步達到資源循環利用目標，這是業界首創，並為台灣化學材料業在循環經濟的創新範例。

另外，鐠羅機械計畫投資0.3億元在中科口興園區設分公司，主要研發智能茶飲機器人，可透過AI遠近端點餐系統整合，簡化人員訓練與原物料準備，未來隨著無人商店普及化，將發展成為台灣茶飲品牌的新型態店面。

凱豊工業計畫投資4.3億元在中科二林園區設廠，研發汽機車電池組立機械、電池塑膠外殼/護蓋射出件和精密的模具等。

雷應科技投資0.64億元在中科台中園區設分公司，研發量刀器、超音波驅動器及L型機械手臂TCP量測儀。

李長榮化工 中科

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