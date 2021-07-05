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德微6月營收1.77億元 年增33%

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

二極體德微（3675）今（5）日公告6月營收為1.77億元，年增33%；今年第2季營收達為5.19億元，較首季與去年同期分別成長16%與25%，展望第3季，德微表示審慎樂觀、逐季成長且漸入佳境。

今年以來，受惠於居家工作、遠距教學持續，帶動遠端伺服器、NB、電視、通訊和遊戲機應用的二極體需求增加，使得德微營運表現亮眼，6月營收達1.77億元，月增加3.09%、年增32.81%，累計今年上半年營收為9.68億元，年增21.36%。

公司看待第3季營收與獲利，表示審慎樂觀，逐季成長，漸入佳境；德微指出，自本土疫情爆發至今，全台仍保持三級警戒狀態，為讓公司生產與出貨順利，藉以滿足客戶強烈訂單之需求，公司自六月中旬開始、每星期一上班前，均為所有員工進行普篩，測試為陰性之同仁才得以進入廠區及公司工作。

德微強調，此舉一方面為員工健康把關、也同時強化管制及防疫措施。

營收 德微 二極體

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