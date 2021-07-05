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佳世達6月合併營收 突破200億元大關

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

佳世達（2352）今（5）日公布，6月單月合併營收突破200億元大關，達205億元，創十年來歷史新高，月增13%、年增33%。 第2季合併營收560億元，為歷來同期最高，季增一成，年增28%。累計上半年營收1,069億元，年增近三成，持續刷新同期新高紀錄。

佳世達表示，雖然去年到現在持續有疫情、缺料等挑戰，佳世達因為大艦隊的超前佈署，增加新事業新夥伴（明泰（3380）、仲琦（2419）、國韶、Frismed等），再加上既有資通訊事業持續優化增長，都帶動營運績效成長。

在防疫物資方面，佳世達表示，集團去年布建的醫用口罩、立體口罩、FFP2高防護口罩、全系列藥用醫療酒精液與潔淨液、防護面罩及口罩鼻樑保護貼等，持續供應前線醫護警消與一般民眾的防疫所需，期為抗疫盡一份心力。

佳世達 口罩 營收

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