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飛利浦推55吋559M1RYV 專為XBOX設計的顯示器

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

飛利浦搶先推出專為Xbox X系列設計的55吋 559M1RYV電競顯示器，並獨家擁有Xbox授權認證，展現Xbox優異效能，將為遊戲機玩家帶來前所未有的娛樂體驗，並藉此創造Xbox遊戲機專用顯示器的新標準。

全新的HDMI 2.1規格現可支援4K解析度和速度更快的120Hz刷新率，使下一世代的遊戲機具備超高清、超流暢的遊戲性能。Philips Monitors與Xbox攜手合作，精心設計「專為Xbox設計」的顯示器，將其提升到全新水準，從開機那一刻起就能享受到Xbox X系列最佳的遊戲體驗及效能。

有別於一般的電視，Philips 559M1RYV 電競顯示器專為遊戲機打造，強調低系統延遲和低網路延遲，可提供更流暢、更逼真的遊戲體驗。該低輸入延遲是登入twitch平台直播電玩遊戲時的一大優勢，可讓輸入更快速地登入螢幕。

音響部分則是由英國喇叭專家Bowers & Wilkins（以創新設計和音響工程享譽全球的英國擴音器公司）工程師特別打造，採用特殊Kvadrat羊毛材質包覆，並內建低、中、高音喇叭，娛樂體驗臻於完美，帶來不同凡響的高層次聽覺與視覺饗宴。

飛利浦表示，559M1RYV為Philips Monitors與Xbox攜手開發，經證實可為Xbox帶來最佳的遊戲效能及畫面表現。具備超高清4K解析度及至少120Hz更新頻率，支援HDR與DisplayHDR 1000，並搭配低延遲輸入技術，進而提高遊戲流暢度。同時設計了獨家的Xbox遊戲模式，專為Xbox精心微調出令人驚豔的畫質。

Xbox 顯示器 飛利浦

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