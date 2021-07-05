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蘋果iPad助威 GIS上月營收創今年新高

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

觸控模組廠業成GIS-KY（6456）今（5）日公告6月營收129.01億元，月增2.6%、年增8.6%，單月營收創今年以來新高。法人認為，隨著電子產業旺季將至，GIS未來營收還有機會持續走升。

GIS今年上半年營收613.44億元，年增8.4%。據悉，GIS受惠蘋果新款iPad Pro熱銷，推升業績持續走高，而今年又因攜手京東方打入iPhone 13供應鏈，後市可期。

由於今年京東方供貨iPhone份額放大，意味在蘋果供應鏈地位提升，而且OLED技術已與南韓大廠拉近，未來可望獲得更多品牌廠訂單，對京東方協力廠是一大利多。

據悉，GIS近年來持續深耕本業觸控模組，跨足LCM代工業務，從零組件到面板組裝代工都可提供服務給客戶；目前GIS已是iPad、Macbook的主要供應鏈。

此外，蘋果新款筆電Macbook預計近期將正式發表，而GIS將會肩負關鍵角色，估計第3季初就會開始大量出貨，而iPad Pro因全球各地開始陸續上市，預料將持續貢獻營收。

法人表示，iPad Pro與Macbook均是蘋果旗下生命周期較長的產品，因此在供應鏈站穩腳步，有助GIS長期業績表現呈現穩定向上。

GIS 營收 蘋果供應鏈 iPad Pro MacBook

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