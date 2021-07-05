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日本贈台第2批疫苗 謝長廷曝數量：這1、2天公布後就可出貨

中華電瞄準暑假商機 強打MOD、Hami Video

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

中華電信（2412）表示，迎接暑假來臨，為讓客戶輕鬆、開心的防疫，中華電信MOD及OTT平台Hami Video推出適合家庭觀賞的強檔影視，單點電影暑假最強鉅獻《玩命鈔劫》、電影包月獨家搶先發行《男人與他的海》、《迷失安狄》、《誰殺了大個子》；同步跟播的超人氣日劇有《名偵探主廚》、《夜間醫生》、《直到瘋狂》與《秘密內幕-女警的反擊》，強檔連連瞄準暑假影視熱潮，預計將助攻暑期收視流量翻倍成長、再創高峰。

中華電信表示，MOD與Hami Video今年暑假強檔大爆發，《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》上架首週立刻空降六月單點電影銷售冠軍，更將於7月17日提供包月客戶收看。接下來將獨家推出「地表最帥光頭」傑森史塔森今夏最強動作鉅獻《玩命鈔劫》、還有全球賣破100億票房的經典巨獸對戰《哥吉拉大戰金剛》、格鬥爽片《真人快打》、許光漢主演初戀虐心電影《你的婚禮》，全部在第一時間上架，搶攻暑假眼球商機。

此外，中華電信表示，電影包月也獨家推出多部精彩好片，強尼戴普主演美國真實犯罪事件《誰殺了大個子》、林心如監製與李李仁主演的《迷失安狄》，美麗的台灣海洋電影《男人與他的海》，暑假滿滿數十部強檔，日韓戲劇則有《名偵探主廚》、《秘密內幕-女警的反擊》、《直到瘋狂》精彩上架。

中華電信表示，暑假讓家長放心、小孩開心，MOD與Hami Video這次同步跟播日本2部超人氣動漫，包括聲量爆紅的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第2季、發生在沖繩小水族館的故事《白沙的Aquatope》，學齡前兒童最愛的台製原創卡通《Food超人》、同步日本的《超人力霸王特利卡：NEW GENERATION TIGA》。

中華電信表示，MOD與Hami Video推出優惠促案與好禮，新申辦MOD指定方案最高送Hami Point 1,600點，MOD客戶於平台【FUN暑假】專區訂閱影劇全享包更加碼贈送看片金300元。Hami Video推出奧運優惠，於8月8日前線上訂閱電視館指定方案除可無廣告觀看完整奧運賽事外，還享最低6折優惠及最高送6張單點抵用券，並可參加「訂閱抽」活動，有機會獲得中華隊應援毛巾。

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