鴻海6月與第2季營收 均創歷年同期新高
鴻海（2317）今（5）日公告2021年6月自結合併營收為4,016.17億元，較上月減少11.74%，較去年同期增加 11.40%，為歷年同期單月新高。2021年上半年營收為2.70兆元，較去年同期增加31.21%。
鴻海表示，2021年6月營收，四大類產品表現，若以6月與5月來比較，雲端網路產品元件及其他產品表現最佳，其他依序為電腦終端產品、消費性電子產品。
若以2021年6月與去年同期比較，消費性電子產品表現最佳，其他依序為電腦終端產品、元件及其他產品、雲端網路產品。
觀察2021年第2季營收，為歷年同期單季新高，四大類產品表現，若與今年第1季相比，元件及其他產品表現最佳，其他依序為雲端網路產品、電腦終端產品、消費性電子產品。若與去年同期相比，消費性電子產品表現最佳，其他依序為元件及其他產品、雲端網路產品、電腦終端產品。
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