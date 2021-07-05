亞電6月營收1.72億元 東台新廠按進度試產

亞洲電材（4939）今（5）日公告2021年6月合併營收為新台幣1.72億元，年增36.45%，累計上半年營收為9.19億元，六月上旬受到傳統電子業出貨淡季影響，然而下半月起因全球疫苗施打率穩定上升，客戶預期未來經濟活動復甦帶動消費力提升，開始提前備貨，帶動6月營收開始走揚。

亞電指出，全球兩大智慧手機消費市場美、中兩國的疫苗施打覆蓋率已達四至五成，各品牌大廠樂觀群體免疫解封後報復性消費潮，紛紛提早啟動手機供應鏈拉或動能，使相關供應鏈提前進入出貨旺季，亞電也因此受惠，6月下旬起即開始挹注營收貢獻，後市樂觀不看淡。

而東台新廠仍如預期進度進行試產作業，亞電預估在下半年傳統旺季到來時，即可順利加入營運行列，亞電目前已調配既有成熟產品線進駐，正式啟用後，第一階段將預先設置一條全新塗佈線，未來則視客戶下單狀況進行產線擴增。

亞電樂觀提到，美、中兩大市場在解封後爆發的消費力道，而除了智慧手機外，亞電也積極拓展以軟板為主的產品應用領域，包括平板、NB、車用及醫療相關，都將成為亞電營運升級的最大動能。