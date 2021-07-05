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晶圓代工廠聯電 6月及第2季合併營收同創新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）今（5）日公布6月合併營收173.37億元，續創單月新高，月增0.9%，年增18.9%；第2季合併營收為509.08億元，季增8.1%，也創單季營收歷史新高，並優於預期。

聯電5、6月不畏疫情襲台，全台升高三級警戒，5、6月營收連二個月創單月新高，推升第2季合併營收也寫下單季新高；累計前六月合併營收980.04億元，年成長13.1%，也是歷年同期新高。

聯電上季法說會原預估第2季出貨量季增2%，產品平均售價將季增3%至4%，平均毛利率上看30%，法人估季營收將可望季增5%到6%，實際結算優於預期。

聯電預訂本月7日舉行股東常會，預料將通過配息案以及啟動在南科12廠區P6廠的千億元新廠投資案，為2023年注入另一波成長動能 。

營收 聯電 晶圓代工廠

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