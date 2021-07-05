南亞科6月營收寫33個月新高 達76.39億元

DRAM大廠南亞科技(2408)今(5)日公布6月份自結合併營收為76.39億元，月增0.46%，寫下33個月新高，年增43.60%。

南亞科累計今年上半年合併營收為403.68億元，比去年同期增加30.6%。

南亞科第2季合併營收226.37億元，季增達27.7%，優於預期。

南亞科總經理李培瑛稍早對上季的營運說明，強調包括網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆記型電腦動能持續強勁，伺服器恢復成長，手機需求維持穩健。

李培瑛也認為，DRAM市場供給方面，因供應商庫存水位低，上半年供給成長有限，第2季產品月價格及季價格延續漲勢。

南亞科已訂本月9日舉行法說會，是半導體廠首家率先舉行法說會，第2季營收不畏疫情，寫下11季來新高，預料獲利也會繳出亮麗佳績。