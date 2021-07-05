牧德攻客戶高階產品需求 Q2營收改寫近八季新高

牧德科技（3563）今 (5) 日公布6月營收2.45億元，年增24.5%，月增2.8%，第2季營收為7.15億元，是2019年第三季以來、近八個季度以來新高，季增3.8%，年增5.6%，累計上半年營收為14.04億元，年增3%。

牧德主管表示，看好客戶市場需求旺盛，在5G應用的推波助瀾下，PCB需求強勁，目前客戶進行中的擴產以高階製程居多，牧德配合客戶開發高精密檢測設備，已逐步成為推升營收成長的主力，在載板、硬板、軟板等銷售挹注下，可望進一步帶動營收，對2021年下半年營收審慎樂觀。

牧德指出，受到全台疫情持續升溫，牧德啟動公司營運應變持續計畫，主動提升防疫層級，將工作同仁採分班分流機制，並且將生產組裝線 採分班、分層及外包方式進行，連同供應鏈擴大評估項目及區域，以利設備產出更能符合客戶的要求出貨的日期。