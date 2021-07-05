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牧德6月營收2.45億元 攻客戶高階產品需求

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

牧德科技（3563）今(5)日公布6月營收約2.45億元，年增24.5%、月增2.8% 與去年同期相比季增加5.6%。

牧德表示，因看好客戶市場需求旺盛，在5G的推波助瀾下，PCB需求強勁，都看得到擴產計畫以及產業升級，主力客戶需求走強，目前正在進行中的擴產，以高階製程居多，牧德配合客戶開發高精密檢測設備，已逐步成為推升營收的主力，在載板、硬板、軟板等銷售挹注下，可望進一步帶動營收，下半年營收審慎樂觀。

受到國內疫情持續升溫，牧德啟動公司營運應變持續計畫，主動提升防疫層級將工作同仁採分班分流機制，並將生產組裝線採分班、分層及外包方式進行，連同供應鏈擴大評估項目及區域，以利設備產出更能符合客戶的需求日期。

牧德科技 營收

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