緯創醫學結合美兆健康管理 打造數位健康照護平台

國內疫情邁入三級警戒已達數週，企業員工做好自我照護、規律運動與健康飲食，提升身體抵抗力，為此次嚴峻疫情下，對抗病毒最佳解方。緯創（3231）醫學科技自精準醫療跨足精準健康，結盟國內企業健康管理龍頭品牌「美兆健康管理機構」，以及新興健康促進企業「嘉和智能科技」，打造數位健康照護平台，期許提供企業客戶完整智能化健康管理服務，增進ESG社會共融裡之員工關懷照顧福祉。

緯創醫學科技本次跨領域合作，打造企業客戶專屬之Health 365健康照護平台，利用核心物聯網及人工智慧關鍵技術，提供企業員工全年365天工作與居家生理量測數值監控、運動與飲食生活紀錄、個人化防疫衛教資訊，協助企業員工及時掌握自身於美兆健檢的檢查報告、個人化的健康促進建議，以及飲食與運動建議處方，並整合嘉和智能科技連鎖健身房PULSE GYM線下實體運動、健身、減壓與好眠課程，及線上服務資源。員工健康乃是企業永續經營之基礎，Health 365以多元化健康促進及健康管理服務，為每位員工健康把關，提升企業軟性競爭力。

緯創醫學科技發揮緯創資通集團「利他」的企業精神，即日起將免費提供全臺灣企業Health 365健康照護平台體溫管理體驗方案，不論員工居家上班或分流辦公，員工每日記錄體溫與生理數值，企業透過即時動態儀表板，主動關懷員工，掌握全體員工健康。同時，Health 365健康照護平台推出防疫護照，員工可手動記錄疫苗接種資料，或開放健康存摺資訊整合，提供企業及時全盤掌握員工疫苗接種情況，達到企業精準治理之目的。