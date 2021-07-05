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TIFA復談 李貴敏：台錯過談判優勢點讓美迴避疫苗代工

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委李貴敏。本報資料照片
國民黨立委李貴敏。本報資料照片

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談中斷5年後，上周透過視訊進行。國民黨立委李貴敏表示，美方選在這時候啟動，自然有其考量，但其實，我國談判優勢點是在去年德州晶片廠停滯，台積電當時獲邀參加白宮會談，證明台灣在半導體業上的影響力。但隨著美國調整全球布局，台灣的話語權籌碼正在消失。

李貴敏表示，TIFA啟動原因包括我國原訂8月份將啟動萊豬公投，特別台灣的疫苗非常缺乏，有求於美方。不過李強調，選這個時間點重啟TIFA談判當然對美方有利。台灣有求於美方，美方的談判立場會更高，就會拿多一點想要的東西，這很正常。

李貴敏說，但我國政府能怪誰呢，這個只能怪自己。我國談判的優勢點其實是在去年，因為德州大風雪，晶片工廠生產停滯；要知道，美國有史以來，從沒有一個總統只為了一個產品，邀請各大廠商到白宮會談，都是為了全球晶片缺乏的關係。

李貴敏說，當時台積電能獲邀，也證明了台灣在半導體業上的影響力，讓我國在國際上還是有話語權。這次台積電被臨時召集，說要捐苗，並尋求白宮協助的原因也在這裡，當你擁有話語權時候，才有談判的籌碼。但如果話語權正在消失、減弱，隨著美國調整全球布局，產業優勢不再，籌碼也就會消失。

李貴敏表示，我國應該關注的還是在談判之前的規劃。談判一定有要有讓，國際談判更是要規劃、要準備出牌。美方會提出對他有利的要求很正常，但台灣本身應該在上談判桌前把功課做好，現在我國的確希望美方幫忙，但我們到底要甚麼？

李貴敏說，有如疫苗代工問題，美國這次態度迴避、隻字未提。美國在這個時間點不去談代工，其實很正常，代表他認為這個牌是台灣的要害，所以要留在最後才把最好的牌打出來。對台灣來說，就必須思考如何把他的好牌先逼出來，之後才有談判的空間，否則在國際談判上只能夠任人宰割。

台積電 白宮

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