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AES-KY 6月營收年增197.3% 連五個月站穩9億元大關

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

新普集團旗下電池模組股王AES-KY（6781）今（5）日公布6月營收，約略與5月相當，但年增197.3%，單月營收連續五個月站穩9億元大關。

AES今日公告今年6月營收9.01億元，約略與5月相當，但年增197.3%，連續五個月站穩9億元大關。AES第2季營收27.42億元，季增1.9%。累計AES今年上半年營收54.31億元，年增167.3%。

AES今日股價開高走低，早盤最高來到909元，惟隨後股價向下，終場收在881元，下跌14元、跌幅1.56%。

AES受惠輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組市場需求暢旺，激勵首季稅後純益季增45%，每股純益（EPS）為9.29元。

展望未來，終端市場需求樂觀，AES以研發能力與一站式客製化解決方案，將持續擴增新客戶及市場份額，以提升長線獲利及成長動能。

AES為新普集團（6121）旗下子公司，專攻非IT業務如高功率鋰電池模組，應用涵蓋輕量型電動載具與中大型工業儲能系統電池模組，新普去年將相關業務獨立、劃分到AES-KY，AES-KY並於今年3月掛牌上市。

電池模組 營收

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