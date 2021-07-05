緯創攜手美兆健康管理 共創ESG數位健康生態系

緯創（3231）今（5）日表示，旗下緯創醫學科技自精準醫療跨足精準健康，結盟國內企業健康管理龍頭品牌「美兆健康管理機構」，以及新興健康促進企業「嘉和智能科技」，打造數位健康照護平台，期許提供企業客戶完整智能化健康管理服務，增進ESG社會共融裡之員工關懷照顧福祉。

緯創醫學科技本次跨領域合作，打造企業客戶專屬之Health 365健康照護平台，利用核心物聯網及人工智慧關鍵技術，提供企業員工全年365天工作與居家生理量測數值監控、運動與飲食生活紀錄、個人化防疫衛教資訊，協助企業員工及時掌握自身於美兆健檢的檢查報告、個人化的健康促進建議，以及飲食與運動建議處方，並整合嘉和智能科技連鎖健身房PULSE GYM線下實體運動、健身、減壓與好眠課程，及線上服務資源。員工健康乃是企業永續經營之基礎，Health 365以多元化健康促進及健康管理服務，為每位員工健康把關，提升企業軟性競爭力。

緯創醫學科技發揮緯創資通集團「利他」的企業精神，即日起將免費提供全臺灣企業Health 365健康照護平台體溫管理體驗方案，不論員工居家上班或分流辦公，員工每日記錄體溫與生理數值，企業透過即時動態儀表板，主動關懷員工，掌握全體員工健康。同時，Health 365健康照護平台推出防疫護照，員工可手動記錄疫苗接種資料，或開放健康存摺資訊整合，提供企業及時全盤掌握員工疫苗接種情況，達到企業精準治理之目的。

美兆健康管理為實體健檢診所，30年來累積近300萬筆健檢資料，擁有目前亞洲「亞健康族群最大數據庫」，並進而建立亞洲健康族群的健檢理想值，達到「更早發現、更早預防」的健康指標。美兆為超過三千間企業團體做長時間健檢服務，依照企業產業別特性、以及不同性別年齡層找出不同的健康問題，進而提供「愛肝、糖化代謝、慢性發炎、胃消化、防癌、荷爾蒙、抗壓」等7大功能健檢套組，並針對企業員工的檢查報告，推薦個人化的健檢活力餐，以達到健康飲食之目的，企業員工並可透過此亞健康大數據與AI分析，達到精準健康管理與健康促進之目的。

嘉和智能科技KAHOTEK致力於發展持續精準的健康管理科技，旗下PULSE GYM打造全新型態的精準健康「健」身房，呈現結合生活和運動的質感空間，擁有全方位健康促進課程與服務，並結合美兆企業健檢套組推出「減脂減重、壓力改善、睡眠改善、控醣飲食、營養管理、運動復健、精準健身」等健康解決方案。