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5G Craft菁英挑戰賽 60團隊報名參加

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

新冠肺炎疫情改變了工作方式，遠端工作變成主流，台灣通訊產業發展，以硬體為主軟體為輔也因5G時代來臨而改變了，經濟部工業局推動5G+產業生態鏈，特別舉辦「5G Craft菁英挑戰賽」，期能透過與產、學、研、公協會等單位合作，邀集相關業者、新創、個人及大專校院學生共同參與，一起宅在家，發揮宅能量創作力和想像力，發掘5G網通相關系統/軟體串接人才，為產業注入新研發能量。

2020年起，經濟部工業局看到通訊產業新商機，就是未來的5G通訊網絡和C世代的到來，未來5G開放架構的軟體技術將導入到各個垂直產業之中，並於各產業中開始發展相關智慧應用。為了未來滿足不同領域需求的5G系統軟體方案，工業局特委託資策會與工研院舉辦了「5G Craft菁英挑戰賽」。

「5G Craft菁英挑戰賽」共有60個團隊報名挑戰，本挑戰賽以育成模式協助團隊成長，降低未來創業的風險和成本，將創造出成功的5G系統軟體為主軸的新創產業。並透過台灣通訊龍頭贊助，包含中華電信（2412）、亞太電信（3682）、遠傳電信（4904）、緯穎科技（6669）、廣達電腦（2382）與邊信聯科技，給予技術分享與資源，供學界或特殊技術新創協助解題、合作與研發。

因應疫情而宅在家，有著更多時間可以專心發揮想像力。在創作的道路團隊並不孤單，由經濟部工業局陪伴度過疫情，在家安心吸收新知，學習新技能，持續往技術開發挑戰與創業之路前進。

5G 軟體 工業局

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