崇越郭智輝：台積電策略改變 台半導體加速全球化

半導體材料及設備的代理銷售大廠崇越科技（5434）集團董事長郭智輝接受數字台灣節目主持人謝金河訪問提到，美國希望尖端高科技回美國製造，台積電（2330）已宣布去美國，三星也跟著被逼著要表態，而台積電的策略改變讓台灣半導體生態加速全球化，崇越科技身為供應鏈一環希望扮演打造一個平台，希望平台建立後能幫助台灣同業到美國打拚。

郭智輝在節目上提到，從這次美國拜登政府發布加強重視高科技製造的相關報告看來，從去年新冠病毒疫情出現讓人沒有料想到的轉變，比如崇越科技集團先前在2019年訂下的十年計劃在去年都已完全不一樣，拜登政府的改變是看到中國的威脅，因為中國政府在外太空探索乃至5G上造成非常大的威脅，雖然運作的晶片開發都在美國，但若製造無法掌握對產業將影響很大，而台積電前進美國2024年開始生產5奈米產品初期2萬片，供應鏈跟著去不是最初2萬片而已，後續若發展成6座廠，也需要供應鏈配合。

就崇越科技集團而言，郭智輝提到，集團在美國布局在當地已有規畫，在當地至少需要5000坪倉儲，因為半導體特殊氣體與化學品是特殊管制也需要專屬倉儲，崇越科技也是扮演一個平台，希望幫助台灣同業，這也是外貿協會一直在提的打國家隊的想法，剛好半導體產業產值夠大。

郭智輝指出，相關區位除了隔壁是英特爾，鄰近德州更有諸多半導體廠如三星、飛利浦等，這是台灣廠商的最好機會，去年以前從來沒人想過，台灣中小企業可以這麼大膽地去美國打拚，可以說台積電的策略改變讓台灣半導體生態加速全球化，台灣企業的全球化才會加強競爭力。

郭智輝也說，台灣具有產業地利優勢，不論ASML與東京威力科創分別在光罩、擴散設備製程都因此在台灣建立研發與製造據點，代表台灣在供應鏈完善，同樣材料也是，不過日本離台灣很近。