聯發科蔡明介：今年是營收和獲利強勁成長的一年

IC設計龍頭聯發科（2454）今（5）日舉行年度股東會，董事長蔡明介會後表示，在疫情與全球瞬息萬變的現況下，對任何企業是考驗也是機會；相信今年將是營收與獲利強勁成長的一年，聯發科將在各領域都有優於市場的表現。

今年受到國內新冠肺炎疫情干擾，上市櫃公司被迫延後到7月舉行股東會，聯發科算是相對早舉辦股東會的企業，今年照例由蔡明介和執行長蔡力行親自主持。因為有小股東踴躍提問，直到近11點才順利結束。

蔡明介會後透過新聞稿的方式表示，在疫情與全球瞬息萬變的現況下，對任何企業是考驗也是機會，聯發科穩健的表現是長年在關鍵技術投資與堅強執行力的成果，證明公司是具有韌性的強健體質。

蔡明介表示：「我們相信今年將是營收與獲利強勁成長的一年，聯發科將在各領域都有優於市場的表現。疫情的三級警戒至今已逾一個半月，期待台灣一起平安走過疫情，大家相互扶持，互助前行，早日恢復健康的生活與正常的活動。」

聯發科指出，2021年雖然半導體產業面臨供貨挑戰與各種情勢，但基於健康的終端市場需求及主要客戶新產品的積極導入，該公司以長期積蓄的堅實韌性及穩固的基本面來面對大環境的機會與波動，更以高具競爭力的多元產品組合帶動結構性的全方位成長。

聯發科認為，公司2021年的成長動能強勁，對於全年營收成長超過40%與毛利率44至46%的目標相當有信心。

因智慧型手機市場屢傳雜音，在今年的股東會現場有小股東對此提問後續影響，蔡明介回應時指出，聯發科的產品和客戶布局多元，部分地區市場有雜音，影響還好，對今、明兩年公司整體看法維持相當正面。