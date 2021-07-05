拍檔6月營收雙成長 月增14.8%

佳世達集團（2352）旗下POS廠拍檔（3097）6月營收雙成長，月增14.8%，為3個月新高。累計今年上半年營收年增39.9%，為歷史次高紀錄。

拍檔公告今年6月營收2.29億元，月增14.8%、年增39.2%，為3個月新高；拍檔今年第2季營收6.31億元，季減5.7%、年增58.9%；累計今年上半年營收13億元，年增39.9%，為歷史次高紀錄。

回顧去年，佳世達暨拍檔董事長陳其宏指出，整體經濟大環境在新冠疫情與中美貿易戰與英國脫歐的影響下，多國經歷了封城與局部解封的多次循環，造成不同國家整體經濟衰退的狀況，也對公司營運最為相關之零售業與餐飲業造成了相當程度的衝擊。

陳其宏表示，但同步也帶給產業不少挑戰與機會，因應「非接觸與低接觸」的防疫需求，實體店面的營運融合更多線上服務與線下的無接觸消費流程，也帶動了商家的升級與數位轉型需求，往「智慧零售」的方向大幅前進。

去年拍檔持續往智慧零售解決方案廠商的方向前進，提供硬體、軟體、與 IT 維運等⼀站式服務，協助餐飲與零售連鎖品牌改善顧客消費體驗、提升營運效率與優化營運成本，而疫情帶來的無接觸商機也進⼀步讓領導品牌加速數位轉型。

因應疫情，拍檔營運模式在去年也做了對應的調整，⼀方面持續優化原本硬體產品事業，持續調整三大區域（歐美品牌中心、亞太集成中心和中東非洲代理中心）的生意模式，另⼀方面透過投資軟體服務商，持續深化軟體、硬體、服務⼀站式加值服務商的⾓⾊，於去年底合資成立麻吉數位公司。

展望今年營運，陳其宏表示，經營環境仍充滿挑戰，本公司將延續去年的策略方向，以成為智慧零售解決方案商之目標而努力。