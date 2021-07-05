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瑞昱6月營收續增、義隆持穩 Q2皆創新高

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

網通晶片廠瑞昱（2379）和觸控晶片廠義隆（2458）今（5）日雙雙公布6月營收成績單，其中，瑞昱6月再較上月續增一成，再創新高，義隆表現則是持穩，兩家公司的第2季營收雙雙創新高。

展望下半年，因瑞昱和義隆都屬於和筆電產業連動度較高的公司，市場認為，目前看來，個人電腦等需求穩定，相關晶片廠第3季營運應可持穩，第4季則可能受到產業傳統淡季的干擾，目前仍須觀察。

受惠於網通晶片和音效晶片等產品需求居高不下，瑞昱6月營收站上94.5億元，比上月成長10.2%，也比去年同期大增55.5%，連續兩個月改寫單月新高紀錄；累計今年上半年營收是491.8億元，年成長幅度逼近五成。

瑞昱第2季合併營收為258.4億元，比上季成長10.7%，也再度改寫單季新高。法人預估，在漲價效益帶動下，瑞昱第2季毛利率有機會續優於上季的44.78%，本季每股純益挑戰6元以上。

同樣在今日公布6月營收成績單的義隆，單月營收為16.63億元，較上月微增0.1%，表現持穩，也依舊比去年同期顯著成長三成；累計今年上半年營收逼近91.92億元，年成長幅度近六成。

義隆指出，今年營運明顯成長，主要因為居家辦公及授課市場需求增加所帶動。

由於6月營收持穩，義隆第2季合併營收超過50億元，比上季明顯成長兩成，改寫單季新高紀錄。

義隆電原本預估，第2季單季合併營收可望季成長15.5%至25.1% ，達到48億至52億元，毛利率將落在48%至50%間，較第1季持平或季增兩個百分點。

營收 義隆

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