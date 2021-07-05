友訊股東會通過減資及現金股利 每股發1.1元

友訊（2332）今（5）日舉行股東會，通過現金減資，減資幅度約8%，現金減資每股退還股東0.8元，加上配發每股0.3元現金股利，股東每股可收1.1元。

友訊股東會也補選一席獨立董事，由擔任蜜望實（8043）、榮剛（5009）、精鋼獨立董事的朱俊雄擔任。

友訊去年營收151.8億元，相較2019年170億元衰退，毛利率31.45%，優於2019年27.9%，營業利益8,022.6萬元，相較2019年轉為獲利，受惠處分明泰持股等業外貢獻，歸屬母公司業主淨利12.4億元，也較2019年每股稅後淨損5.08元轉為獲利，每股稅後純益1.9元。

友訊表示，為提升股東權益報酬率及調整資本結構，辦理現金減資退還股東股款，現金減資金額為5.21億元，減資比例約8%，減資後股本59.98億元，每股退還股東0.8元。友訊股東會也通過盈餘分配案，每股配發0.3元現金股利，加上現金減資完成後，累計股東每股可拿回1.1元現金。

友訊董事長李中旺在年報中表示，去年受到新冠肺炎影響，印度、俄羅斯跟歐洲等實施封城，影響友訊各地代理商及系統整合廠商無法外出裝機，使得營收衰退，加上關鍵零組件缺貨及漲價挑戰，友訊強化供應鏈管理，並推出新產品，拓展市占率。

友訊近期也持續投入新產品研發，交換器部分強化雲端管理，完成網路監控專用交換機開發，並強化工業專用交換器產品，無線路由器WiFi 6已經順利上市，並推出無線網狀Mesh路由器，寬頻網路部分則開發GPON光纖網路閘道器及整合接取設備IAD，行動寬頻部份推出室內、室外用5G路由器，數位攝影機則強化AI人工智慧及示警能力，完成新一代「漏水偵測器」、「功率量測紀錄」的智慧插座。

展望2021年，友訊認為，全球高階智能型交換器受景氣停滯、企業資本支出保守等影響，成長日趨飽和，而企業虛擬伺服器、IT外包，加上企業用或公用無線網路佈建需求，新興平價智慧型交換器跟網路供電案型（PoE）交換器大幅成長，整體來說中小企業交換器市場供需穩定成長，未來更將強攻智慧型交換器及雲端管理平台，聚焦整體解決方案。

無線路由器部分，友訊表示，市場競爭激烈，友訊積極靠通路及軟體加值，復興無線路由器市場，2020年受疫情影響，無線網通受惠於居家工作跟學習等宅經濟，帶來短期榮景，2021受到網通何新晶片短缺影響上半年出貨成長力道，但隨著供應鏈回穩跟新款AI人工智慧路由器陸續上市，下半年成長可期。

另一方面，寬頻網路產品，友訊認為，陸廠以低價競爭DSL市場，黝時訓策略則集中少數有競爭力品項，同時投入GPON光纖網路，未來要提升軟硬體客製附加價值，擴大電信專案投標，看好疫情提升寬頻接入需求，可望推升成長。

友訊也鎖定行動寬頻產品，友訊表示，已經推出Sub-6G的5G室內路由器及5G型動分享器，歐洲市場放量出貨，未來將推出5G戶外型路由器、毫米波路由器、5G小型基地台及5G垂直專網解決方案。

而網路攝影機部分市場競爭激烈，友訊表示，具備智慧影像分析的AI無線網路攝影機成為主流，且安防監控需求提升，市場仍有高複合成長率，友訊持續投入研發，強化人工智慧整合，可望提升設備銷售量，並增加服務收入。

受到新冠疫情、美中貿易戰以及5G商用化等因素影響，友訊認為，網通產業技術進入大幅變革，加上網通主晶片產能依然供應不足，友訊2021年銷售策略鎖定「選擇」、「集中」，累積數量，降低成本，取得晶片供應，而銷售商業群分為泛美、泛歐及泛亞，雖有不同銷售策略，但共通點則要拓展線上電商及線下實體市場，並積極開發企業市場，長期耕耘營運商關係。