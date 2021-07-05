宏碁陳俊聖：短期間要做的仍是搶零組件、海運搶櫃

隨著歐美疫情逐漸減緩，近期不少法人及研調機構皆預告Chromebook需求將由盛轉衰。對此，PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖不予置評，他強調，短期間要做的仍是搶零組件、海運搶櫃，「搶櫃變成日常！」

對於法人圈對筆電需求的雜音，陳俊聖不回應展望及需求。但他指出，近期宏碁在中南美以及美國亞馬遜Prime Day銷售都繳出佳績。

宏碁電競筆電在秘魯及哥倫比亞蟬聯市場龍頭，5月份皆以37%市佔率榮登當地銷售第一。其中，祕魯年增率以77.5%遠遠超越業界。

在亞馬遜Prime Day部分，宏碁短短兩天的促銷日，在電腦產品及周邊產品設備總計銷售超過10萬台，較去年相比呈現倍數成長，持續穩固美國市場。

陳俊聖指出，短期間要做的仍是搶零組件、海運搶櫃。以運輸來說，近期美洲不少使用空運，造成一些成本增加，至於歐洲火車貨運比重較高，因為海運時間不好控制，「搶櫃變成日常！」

陳俊聖認為，這次疫情期間因爲宅經濟、居家工作（WFH），讓宏碁生意有比較好，藉此可以做一些比較長期的事。若只是供需之間的平衡、賺機會財，就浪費掉了，重點是公司轉變。

陳俊聖強調，「因為我也比較擔心大家怎麼好、怎麼下去」疫情過後變回疫情前原狀，這就浪費掉了，發展疫情的產品也不太對，要發展一些長期的，比如說環保產品。

隨著歐美疫情逐漸減緩，近期不少法人及研調機構皆預告Chromebook需求將由盛轉衰。IDC近期報告示警，Chromebook預估在2021年出貨量將增長33.5%、達4,340萬台，明年起將連續衰退三年。

美系外資認為，由於消費者的支出行為在全球疫情大流行和緩後產生變化，利潤也從2021上半年的歷史高位下降，預估PC出貨量成長將從2021年第4季開始放緩。