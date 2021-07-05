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十銓Q2獲利再攀升 市場估上半年每股獲利4元起跳

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體模組十銓科技（4967）今年以來受惠記憶體需求強力增長，再加上供給趨緊下，市場價格也出現上漲，今年前二季營運可望均有亮麗表現，市場法人表示，

十銓今年第1季營收19.13億元，較去年同期成長23.69%，而第2季以來，該公司營收持續走強，4月及5月二個月營收合計為12.36億元，市場法人普遍看好，該公司6月營收可望維持6億元以上的近期高檔水準，累計第2季營收也有機會至少維持首季水準，甚至有機會小幅超出首季表現。

近日記憶體模組龍頭威剛（3260）公布今年前5月獲利飆高並一口氣超出去年全年獲利表現，市場法人今日也提高對記憶體模組廠的關注度。

在毛利率方面，市場法人指出，在4月以後，記憶體相關產品報價仍有上漲表現，因此，市場法人也預料，十銓第2季毛利率也可望小幅優於上季表現，以獲利表現來看，十銓今年第1季稅後純益高達1.66 億元，較上季大幅增6.2倍，年增 9.95%，單季每股稅後純益高達2.16元，以第2季的營收及毛利率走勢表現推估，市場法人看好該公司第2季每股稅後純益可望自2元以上起跳，上半年每股稅後純益可挑戰4到4.5元之間。

在產業龍頭威剛今年前五個月每股獲利表現突出，同為記憶體模組廠，業績同樣具想像空間，再加上十銓今年上半年獲利也樂觀之下，今日該股早盤股價鎖住漲停板，股價來到77.3元，不僅站上所有短中長期均線之上，並創下十銓掛牌以來的歷史新高。

記憶體模組 十銓 營收

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