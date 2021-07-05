蔡明介：聯發科多元布局 今明年營運成長都具正面

聯發科董事長蔡明介今（5）日在主持股東常會回答股東對今明年展望時指出，儘管部分區域手機銷售出現雜音，但聯發科客戶涵蓋全球，且產品多元布局，包括手機，無線、消費性產品、電視及特殊應用IC等，公司對今年及明年營運成長都相當正面。

至於小股東提問京元電外籍移工染疫對聯發科的影響，蔡明介表示影響只是短暫，第3季將會恢復。

聯發科執行長蔡力行則補充說，公司在今年4月法說會時，已提出今年營收將成長逾40%；毛利率將介於44~46%，公司對今年營收目標成長仍未改變。

他並強調聯發科未來仍會持續在研發增加投資，且今年很多區域都會增加研發 人員，整體人數還會再擴增。

蔡力行指出，聯發科多元且高競爭力的無線通訊、類比、人工智能、多媒體與資料運算等技術廣泛被使用在智慧型手機、智慧電視、路由器、筆記型電腦、Chromebook、智慧音箱、網路串流裝置、遊戲機與各類物聯網裝置上。

蔡力行表示，聯發科的產品在109年共驅動了全球20億個裝置，豐富全球消費者的日常生活，並展現聯發科跨平台的優異全球競爭優勢，更替未來奠定穩固的基礎。

蔡力行指出，展望未來，相信無線通訊、人工智能與ARM 架構資料運算等領域將持續蓬勃發展，聯發科技將持續投資關鍵技術，相信堅強技術組合與多元化平台產生的綜效，讓公司在拓展各類市場時，能擁有獨特的競爭優勢。