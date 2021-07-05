手機市場屢傳雜音 蔡明介對今明年營運看法仍正面

智慧型手機市場屢傳雜音，IC設計龍頭聯發科（2454）董事長蔡明介今（5）日在股東會回應股東提問時指出，聯發科的產品和客戶布局多元，部分地區市場有雜音，影響還好，對今、明兩年公司整體看法維持相當正面。

聯發科今日舉行年度股東會，由蔡明介和執行長蔡力行親自主持。今年的股東會因為有小股東踴躍提問，直到近11點才順利結束。在結束前，有小股東以臨時動議的方式詢問，近期智慧型手機市場傳出雜音， 想了解公司如何看待對整體市場的影響。

蔡明介親自回應股東提問指出，過去幾個月，從新聞上可以看到，全世界包括中國大陸在內的手機銷售沒那麼強，不過，消費性電子各個地區是不一樣。

蔡明介認為，就手機、平板、無線網路、消費性產品、甚至客製化晶片（ASIC）整體產品需求來看，對今、明兩年整體展望都算蠻正面的。

蔡明介不諱言，手機市場出現雜音，是在部分地區性，但現在聯發科的產品和客戶銷售是全世界的，某一地區的消費疲軟，每個地區經濟循環都是不同的。由於聯發科的產品從手機到電視、平板、WiFi甚至電源管理晶片，一年出貨20億顆產品，他認為，即使有部分地區有雜音，影響還好。

蔡明介指出，5G這個循環才剛開始，在中國大陸採用最快，慢慢的，隨疫情趨緩、美歐解封後，5G和消費性產品和手機也會上來，甚至是東南亞、印度、非洲。

蔡明介認為，不只5G，聯發科在4G也會擴大市占率，更何況聯發科的產品不只手機，還有電腦、平板、消費性電腦和電視等各式晶片，布局蠻多元的，他對今、明年公司整體看法維持相當正面。